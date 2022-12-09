Эксперт прокомментировал ситуацию с пожарной безопасностью в России

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В РФ установлен мораторий на проверки объектов на пожарную безопасность, однако он касается предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" заявил исполнительный директор группы компаний "Пожарный центр", эксперт по безопасности Александр Старостин.

Помимо этого, отметил он, мораторий установлен на плановые проверки, которые осуществляются раз в 3 года. При этом в случае поступления заявления о нарушении правил пожарной безопасности надзорные органы могут провести внеплановый осмотр.

Также Старостин считает, что пожарные датчики на объектах могут быть перекрыты из-за неправильного складирования товаров. В кальянных же их могут отключать намеренно, чтобы они не срабатывали на дым.

"Суперсовременная система оказывается неработоспособной в момент, когда она как раз должна сработать для предотвращения пожара", – сказал эксперт.

Накануне в подмосковных Химках произошел пожар в гипермаркете OBI в торговом центре "Мега Химки". Возгоранию был присвоен четвертый ранг сложности. В результате происшествия погиб один человек, им оказался охранник магазина.



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