Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12 декабря, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": поножовщина произошла на улице Маросейке в Москве

"Рейд 112": поножовщина произошла на улице Маросейке в Москве

Двух человек задержали по делу о пожаре в OBI в Химках

В центре Москвы иномарка сбила двух пешеходов

СК задержал двух подозреваемых по делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках

"Московский патруль": сотрудников ГИБДД представили к награде за задержание лихача

"Московский патруль": мужчина попытался украсть деньги из банкомата с помощью молотка

"Московский патруль": полицейские нашли у водителя каршеринга наркотики

"Московский патруль": суд арестовал посредников в деле Мурышова

"Московский патруль": страховщики оценили ущерб от пожара в Балашихе в 10 млрд

"Московский патруль":в Москве задержали подозреваемого в разбойном нападении на Быстрицкую

Около 00:22 на улице Маросейке в Москве произошла поножовщина. В результате конфликта между мужчинами один из участников потасовки нанес оппоненту удар ножом. Раненому оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в ближайшую больницу. Одного из нападавших удалось задержать по горячим следам.

В районе 16-го километра МКАД у отечественного автомобиля ВАЗ-2107 лопнуло колесо. Водитель остановился в середине потока и выставил аварийный знак. В этот момент в него врезался Volkswagen Polo. Другие участники дорожного движения пытались объехать аварию и избежать столкновения, однако задели по касательной пострадавшую иномарку. К ДТП присоединились Daewoo Matiz и Skoda Rapid. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Рейд 112
происшествиявидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика