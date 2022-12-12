"Рейд 112": поножовщина произошла на улице Маросейке в Москве

Около 00:22 на улице Маросейке в Москве произошла поножовщина. В результате конфликта между мужчинами один из участников потасовки нанес оппоненту удар ножом. Раненому оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в ближайшую больницу. Одного из нападавших удалось задержать по горячим следам.

В районе 16-го километра МКАД у отечественного автомобиля ВАЗ-2107 лопнуло колесо. Водитель остановился в середине потока и выставил аварийный знак. В этот момент в него врезался Volkswagen Polo. Другие участники дорожного движения пытались объехать аварию и избежать столкновения, однако задели по касательной пострадавшую иномарку. К ДТП присоединились Daewoo Matiz и Skoda Rapid. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

