"Рейд 112": ДТП с участием двух автомобилей произошло на улице Россолимо

В Востряковском проезде произошел пожар. Происходило загорание складского помещения. Огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Произошло частичное обрушение конструкций. Для ликвидации пожара были проложены четыре магистральных линии, а также установлены две автолестницы. Пострадавших нет.

Около 02:25 автомобиль такси "Киа" врезался в "Фольксваген". Произошел сильный удар, от которого "Фольксваген" развернуло. Обе машины с места происшествия пришлось убирать с помощью эвакуаторов. Своим ходом двигаться они уже не могли.

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