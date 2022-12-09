Взрыв газа произошел в двухэтажном доме в Рязани

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Взрыв газа произошел в двухэтажном доме на улице Пушкина в Рязани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным источников агентства, в результате взрыва произошло частичное обрушение второго этажа. В квартире оказались разрушены межкомнатные перегородки.

"По предварительной информации, под завалами могут находиться пострадавшие", – говорится в сообщении.

Как сообщил осведомленный источник в экстренных службах, пожара после взрыва не последовало.

Ранее взрыв газа произошел в доме в Ростовской области. Мужчина начал проводить ремонтные работы с газовым оборудованием. В результате происшествия он погиб.

До этого взрыв бытового газа произошел в Нижневартовске. По информации спасателей, причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона, который находился в квартире на втором этаже. В результате ЧП погибли 9 человек.



Три взрыва бытового газа произошли в регионах РФ 5 декабря

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