18:14Происшествия
Взрыв газа произошел в двухэтажном доме в Рязани
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Взрыв газа произошел в двухэтажном доме на улице Пушкина в Рязани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По данным источников агентства, в результате взрыва произошло частичное обрушение второго этажа. В квартире оказались разрушены межкомнатные перегородки.
"По предварительной информации, под завалами могут находиться пострадавшие", – говорится в сообщении.
Как сообщил осведомленный источник в экстренных службах, пожара после взрыва не последовало.
Ранее взрыв газа произошел в доме в Ростовской области. Мужчина начал проводить ремонтные работы с газовым оборудованием. В результате происшествия он погиб.
До этого взрыв бытового газа произошел в Нижневартовске. По информации спасателей, причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона, который находился в квартире на втором этаже. В результате ЧП погибли 9 человек.
Три взрыва бытового газа произошли в регионах РФ 5 декабря
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