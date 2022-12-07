Пожар произошел в жилом доме на Новоясеневском проспекте

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Пожар произошел в квартире первого корпуса жилого девятиэтажного дома № 21 на Новоясеневском проспекте. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по столице.

"По предварительной информации, произошло возгорание в квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома", – говорится в сообщении.

Точная площадь возгорания и информация о пострадавших уточняются. Специалисты пожарно-спасательного отряда уже прибыли на место происшествия и приступили к тушению возгорания.

Ранее пожар произошел в самом популярном ресторане Владивостока под названием Zuma. Площадь возгорания составила 500 "квадртатов". Позже его удалось ликвидировать.

До этого пожар произошел в строящемся ЖК "Молжаниново". Дым от пожара направлялся в сторону аэропорта Шереметьево. Информации о пострадавших не поступало.



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