Четыре человека пострадали при взрыве газа в здании в Назрани

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Четыре человека пострадали при взрыве газа в здании с магазинами и офисами в городе Назрани на улице Муталиева, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В результате происшествия произошел пожар. Взрыв прогремел на первом этаже, травмы получили четыре горожанина, в том числе и несовершеннолетний. Пострадавших госпитализировали.

За последние дни в ряде российских регионов произошли инциденты, связанные со взрывами газа. В связи с этим сенаторы РФ выступили с инициативой создать поправки в КоАП. Будет предусмотрена ответственность за нарушения во время проверок газового оборудования домов.

Так, похожее ЧП случилось в доме № 5 по улице Кузнецова в Ярославле. Из-за происшествия обрушились чердачные перекрытия и кровля, был обнаружен один пострадавший.

Еще взрыв бытового газа прогремел в Нижневартовске. Причиной происшествия стала разгерметизация газового баллона, который находился в квартире на втором этаже.

Во время поисково-спасательных мероприятий были обнаружены тела восьми погибших. Лишь сегодня, 7 декабря, спасателям удалось разобрать все завалы.

Также похожее происшествие случилось в городе Заволжье Нижегородской области. В результате пламя распространилось на площади около 30 квадратных метров. Из дома эвакуировали 18 человек, в том числе троих детей.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Нижневартовске завершены

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