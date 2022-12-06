Еще одного погибшего извлекли из-под завалов в Нижневартовске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов дома в Нижневартовске, где произошел взрыв газа. Об этом мэр города Дмитрий Кощенко написал в своем телеграм-канале.

По его словам, за весь день спасатели извлекли пятерых человек. Он добавил, что официально погибшими считаются шесть человек, еще двое – пропавшими без вести.

Взрыв бытового газа произошел на втором этаже в доме в Нижневартовске в воскресенье, 4 декабря. В результате были обрушены перекрытия второго и третьего этажей. По последним данным, жертвами происшествия стали 10 человек.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. По предварительной информации, причиной взрыва стала разгерметизация бытового газового баллона.



Взрыв газа произошел в доме в Заволжье

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