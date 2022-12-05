Прокуратура организовала проверку после взрыва газа в Заволжье

Фото: Прокуратура Нижегородской области

Нижегородская региональная прокуратура проведет проверку после взрыва газа в жилом доме в Заволжье. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

"Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту взрыва газовоздушной смеси, произошедшего в жилом многоквартирном доме № 45 по проспекту Дзержинского в Заволжье. По предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены", – отмечается в публикации.

Прокуратура даст оценку действиям служб, которые отвечают за обслуживание газового оборудования.

Взрыв газа произошел в жилом доме в Заволжье в 10 часов утра. Впоследствии вспыхнул пожар на площади около 30 квадратных метров. Из дома эвакуировали 18 человек, в том числе троих детей.

Уточнялось, что эпицентр взрыва находился в квартире на втором этаже. В результате взрыва обрушились стены между тремя квартирами.

Взрыв газа произошел в жилом доме в Заволжье

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