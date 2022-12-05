Названа причина взрыва газа в жилом доме в Ярославле

Фото: МЧС России

Глава Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что самовольная эксплуатация газового оборудования стала причиной взрыва в многоквартирном доме в Ярославле. Об этом сообщила его пресс-служба.

"Причина взрыва очень простая – это самовольная эксплуатация газового оборудования. Произошло это на третьем этаже в квартире, кровля повреждена серьезно. Другие квартиры не пострадали", – уточнил он.

ЧП произошло в понедельник утром в доме № 5 по улице Кузнецова в Ярославле. В результате обрушились чердачные перекрытия и кровля.

По последним данным, в результате произошедшего пострадал один человек.

Мэр Ярославля Артем Молчанов заявил, что под завалами после взрыва в жилом доме людей нет.

В свою очередь, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в многоквартирном доме.

Новости регионов: взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле

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