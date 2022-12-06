Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске возросло до 10 человек

Фото: телеграм-канал "Следком"

Количество погибших при взрыве газа в Нижневартовске достигло 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК по Югре.

Спасатели обнаружили тела двух мужчин и ребенка, которые находились под завалами частично обрушившегося дома. На данный момент устанавливаются личности погибших.

Происшествие произошло 4 декабря. Из-за взрыва газа обрушились перекрытия второго и третьего этажей жилого дома на улице Мира.

По последней информации, после ЧП были госпитализированы четыре человека. Двое из них находятся в реанимации в ожоговом центре в Сургуте, куда их доставили силами санавиации. До этого сообщалось о восьми погибших.

Было возбуждено уголовное дело. В качестве приоритетной причины взрыва правоохранители рассматривают разгерметизацию баллона с газом при монтаже.

На данный момент продолжается расследование. Следователи опрашивают свидетелей, пострадавшим назначены медицинские экспертизы.



Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижневартовске

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