10:38Происшествия
Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске возросло до 10 человек
Фото: телеграм-канал "Следком"
Количество погибших при взрыве газа в Нижневартовске достигло 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК по Югре.
Спасатели обнаружили тела двух мужчин и ребенка, которые находились под завалами частично обрушившегося дома. На данный момент устанавливаются личности погибших.
Происшествие произошло 4 декабря. Из-за взрыва газа обрушились перекрытия второго и третьего этажей жилого дома на улице Мира.
По последней информации, после ЧП были госпитализированы четыре человека. Двое из них находятся в реанимации в ожоговом центре в Сургуте, куда их доставили силами санавиации. До этого сообщалось о восьми погибших.
Было возбуждено уголовное дело. В качестве приоритетной причины взрыва правоохранители рассматривают разгерметизацию баллона с газом при монтаже.
На данный момент продолжается расследование. Следователи опрашивают свидетелей, пострадавшим назначены медицинские экспертизы.
Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижневартовске
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