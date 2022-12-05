Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в доме в Нижегородской области

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в многоквартирном доме в Заволжье Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.

В ведомстве отметили, что в настоящее время следователи и следователи-криминалисты приступили к осмотру места происшествия. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ЧП произошло 10 часов утра 5 декабря. Впоследствии вспыхнул пожар на площади около 30 квадратных метров. Из дома эвакуировали 18 человек, в том числе троих детей. Эпицентр взрыва находился в квартире на втором этаже. В результате произошедшего обрушились стены между тремя квартирами.

Ранее взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Мира в Нижневартовске. Часть здания обрушилась. Причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона, который находился в квартире на втором этаже.



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