Семь человек разыскиваются после взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске

Фото: МЧС России

После взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске остается неизвестным местоположение семи человек, сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, их разыскивают родственники, не исключается, что они будут находиться под завалами.

Комарова подчеркнула, что работа по разбору завалов очень сложная и пока она не завершится, не получится удостовериться, погибли эти семь человек или нет. Кроме того, она добавила, что двое пострадавших при взрыве газа находятся в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, все пять этажей одного из подъездов обрушились. Речь идет о третьем подъезде. Всего в здании их четыре. Сам дом 1974 года постройки. До ЧП в пятиэтажке проживали 185 человек, в том числе 44 ребенка.

Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Мира в Нижневартовске в воскресенье, 4 декабря. Часть здания обрушилась. Причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона, который находился в квартире на втором этаже.

По последней информации, в результате происшествия скончались шесть человек. Еще четверо госпитализированы. Двое из них находятся в реанимации с ожогами 90% тела. СК РФ возбудил уголовное дело.

В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.



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