В Нижневартовске завершились поисково-спасательные работы на месте ЧП

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

На месте обрушения дома в Нижневартовске завершены поисково-спасательные работы. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

"Спасатели, службы МЧС завершили поисково-спасательные работы в Нижневартовске", – написала она в своем телеграм-канале.

7 декабря объявлено днем траура по погибшим при обрушении жилого дома.

Обрушение перекрытий второго и третьего этажей дома произошло 4 декабря. В ходе поисково-спасательных работ были найдены тела восьми погибших. Тела двух жертв трагедии удалось найти только спустя 2 дня после ЧП.

По данным Следственного комитета России по ХМАО, ЧП произошло из-за взрыва газового баллона в квартире, расположенной на первом этаже дома.

Родственникам погибших при обрушении дома выплатят по одному миллиону рублей. Семьи получат единовременную помощь в размере 100 тысяч рублей.



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