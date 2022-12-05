Родственники погибших при обрушении дома в Нижневартовске получат по 1 млн руб

Фото: МЧС России

Пострадавшие и родственники погибших при обрушении дома в Нижневартовске получат материальную помощь, сообщила глава Югры Наталья Комарова.

"Семьи получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Также родственникам погибших будет выплачена компенсация – 1 миллион рублей", – сказала Комарова на видео, опубликованном в телеграм-канале регионального правительства.

По ее словам, размер материальной помощи семьям пострадавших будет варьироваться от 100 до 500 тысяч рублей – в зависимости от степени тяжести травм.

Комарова уточнила, что по 100 тысяч рублей выплачивают гражданам, которые попали в ситуацию, характеризующуюся как режим чрезвычайной ситуации.

"В данном случае, когда люди получают определенные травмы, – легкой, средней, тяжелой (степени. – Прим. ред.) тяжести – соответствующие единовременные выплаты – 100, 300, 500 тысяч рублей", – сказала Комарова.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в жилом доме в Нижневартовске. В результате часть здания обрушилась. По последним данным, погибли шесть человек.

В Нижневартовске объявлен режим ЧС муниципального характера. На место прибыл глава МЧС Александр Куренков. Он сообщил, что причиной трагедии стала разгерметизация газового баллона в одной из квартир.



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