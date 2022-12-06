Восемь человек признали погибшими в результате обрушения дома в Нижневартовске

Фото: СК

Из-под завалов обрушившегося дома в Нижневартовске достали тела еще двух человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Дмитрий Кощенко.

Таким образом официально подтверждается, что жертвами трагедии стали восемь человек.

Взрыв бытового газа произошел на втором этаже в доме в Нижневартовске 4 декабря. В результате обрушились перекрытия второго и третьего этажей.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. По предварительной информации, причиной взрыва стала разгерметизация бытового газового баллона.



Взрыв газа произошел в доме в Заволжье

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