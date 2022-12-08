09:05Происшествия
Количество погибших при обрушении дома в Нижневартовске возросло до 9
Фото: телеграм-канал "Следком"
Количество погибших при обрушении дома в Нижневартовске после взрыва газа возросло до 9. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти региона.
Уточняется, что пострадавшая после взрыва скончалась в медучреждении.
"Врачи сургутского ожогового центра все эти дни боролись за жизни пострадавших. К сожалению, пациентку 62 лет спасти не удалось", – говорится в сообщении.
Взрыв бытового газа прогремел в Нижневартовске 4 декабря. По информации спасателей, причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона, который находился в квартире на втором этаже.
На тот момент в рамках поисково-спасательных мероприятий были зафиксированы тела восьми погибших. Только в среду, 7 декабря, спасатели смогли разобрать все завалы.
Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Нижневартовске завершены
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