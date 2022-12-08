Количество погибших при обрушении дома в Нижневартовске возросло до 9

Фото: телеграм-канал "Следком"

Количество погибших при обрушении дома в Нижневартовске после взрыва газа возросло до 9. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти региона.

Уточняется, что пострадавшая после взрыва скончалась в медучреждении.

"Врачи сургутского ожогового центра все эти дни боролись за жизни пострадавших. К сожалению, пациентку 62 лет спасти не удалось", – говорится в сообщении.

Взрыв бытового газа прогремел в Нижневартовске 4 декабря. По информации спасателей, причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона, который находился в квартире на втором этаже.

На тот момент в рамках поисково-спасательных мероприятий были зафиксированы тела восьми погибших. Только в среду, 7 декабря, спасатели смогли разобрать все завалы.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Нижневартовске завершены

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