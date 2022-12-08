Уголовное дело возбудили после ЧП в торговом центе в Назрани

Фото: Следком

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа и пожара в торговом центре в Назрани, в результате которого четыре человека получили травмы. Об этом сообщается в телеграм-канале управления СК по Ингушетии.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" (часть 2 статьи 238 УК РФ)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудникам СК удалось в короткие сроки установить причину происшествия благодаря оперативному осмотру места ЧП. Следователи и криминалисты обследовали близлежащие подземные газовые коммуникации, где на одной из труб обнаружили утечку газа из трещины в сварочном шве.

Часть 2 статьи 238 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на шесть лет.

7 декабря взрыв газа произошел в торговом центре "Таргим" на улице Муталиева в Назрани в Ингушетии. Взрыв прогремел на первом этаже, травмы получили четыре человека, в том числе несовершеннолетний.

После в здании начался пожар, который распространился на площади 400 квадратных метров. Сотрудникам МЧС удалось оперативно его ликвидировать.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главе управления СК по Ингушетии представить доклад об обстоятельствах происшествия.

Четыре человека пострадали при взрыве газа в здании в Назрани

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