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11 декабря, 23:15

Политика

Президент Сербии назвал вечер 11 декабря самым тяжелым в его истории

Президент Сербии назвал вечер 11 декабря самым тяжелым в его истории

Президент Сербии провел экстренное заседание Совета национальной безопасности

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Президент Сербии Александр Вучич назвал этот вечер самым тяжелым в его истории и спрогнозировал трудную ночь для сербов в Косове и Метохии. Такое заявление он сделал после экстренного заседания Совета национальной безопасности.

Вучич также призвал жителей Косова и Метохии сохранить мир. Ситуация обострилась после того, как больше 300 силовиков самопровозглашенной республики вторглись на территорию. Живущие на севере сербы вышли на митинг и начали строить баррикады. В ответ премьер непризнанного государства пригрозил спецоперацией с привлечением косовской полиции, если преграды с автомагистралей не уберут до вечера воскресенья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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