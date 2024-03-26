Посольство РФ в США присоединилось к акции в память о жертвах теракта в "Крокусе"

Посольство России в США присоединилось ко всероссийской акции в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле". Дипломаты и представители российских СМИ зажгли свечи возле дипмиссии, а на одной из главных стен здания посольства появилась проекция летящих в небо журавлей.

Теракт в концертном зале произошел 22 марта. Несколько человек в камуфляжной форме ворвались в здание и открыли огонь по людям из автоматического оружия. Затем в здании начался пожар.

По последним данным, в трагедии погибли 139 человек, в том числе трое детей.

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