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Новости

26 марта, 08:30

Происшествия

Посольство РФ в США присоединилось к акции в память о жертвах теракта в "Крокусе"

Посольство РФ в США присоединилось к акции в память о жертвах теракта в "Крокусе"

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Посольство России в США присоединилось ко всероссийской акции в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле". Дипломаты и представители российских СМИ зажгли свечи возле дипмиссии, а на одной из главных стен здания посольства появилась проекция летящих в небо журавлей.

Теракт в концертном зале произошел 22 марта. Несколько человек в камуфляжной форме ворвались в здание и открыли огонь по людям из автоматического оружия. Затем в здании начался пожар.

По последним данным, в трагедии погибли 139 человек, в том числе трое детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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