Президент Эстонии осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

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Президент Эстонии Алар Карис осудил теракт, произошедший в "Крокус Сити Холле". Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Он добавил, что данная террористическая атака ужасает своей жестокостью. Эстония решительно осуждает терроризм в любой форме его проявления, подчеркнул Карис.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле", а также заявил, что КНДР выступает против любых форм терроризма.

До этого с решительными осуждениями теракта выступили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлалла и глава Евродипломатии Жозеп Боррель. Последний указал, что терроризм вновь нацеливается на беззащитных людей.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла вечером 22 марта. Злоумышленники попали в здание концертного зала и начали стрелять по посетителям.

В результате погибли 133 человека, еще более 140 граждан получили травмы.

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. В настоящий момент четверо подозреваемых в совершении теракта, которые были задержаны силовиками в Брянской области, доставлены в столицу в Следственный комитет, их допрашивают.

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