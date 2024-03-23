ЕС и НАТО осудили теракт в "Крокус Сити Холле"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлалла и глава Евродипломатии Жозеп Боррель осудили теракт в "Крокус Сити Холле". Свое мнение они высказали в соцсети X.

Дахлалла отметила, что ничто не может оправдать эти "гнусные преступления". Она выразила глубокие соболезнования погибшим и их семьям.

"Я строго осуждаю террористическое нападение на "Крокус Сити Холл" в Москве", – написала фон дер Ляйен.

Боррель, в свою очередь, указал, что терроризм вновь нацеливается на беззащитных людей. По его словам, международному сообществу необходимо сохранять единство в борьбе с трагедией терроризма.

Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

Впоследствии в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Спустя время возгорание локализовали. Огонь полностью уничтожил концертный зал в "Крокус Сити Холле".

В результате, по данным главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, погибли минимум 143 человека. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте. ФСБ задержала 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно причастных к стрельбе в "Крокус Сити Холле".

В Федеральной службе безопасности рассказали, что подозреваемые тщательно спланировали теракт: они заранее спрятали в тайнике оружие, из которого открыли огонь по людям в "Крокусе", а после намеревались перейти российско-украинскую границу. Один из задержанных признался, что ему предложили 500 тысяч рублей за убийство людей.



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