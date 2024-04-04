Путин заявил, что целью заказчиков теракта в "Крокусе" было нанесение ущерба единству РФ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Главной целью заказчиков теракта в "Крокус Сити Холле" было нанесение ущерба единству России. Такое мнение высказал Владимир Путин на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) на основании позиции следствия.

"Других целей и не просматривается. Их нет!" – уточнил президент РФ.

Кроме того, глава государства назвал единство российского многонационального народа важнейшим условием успеха России.

Вооруженные люди открыли стрельбу в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта. После они подожгли здание. В результате погибли 144 человека, пострадал 551 человек. Следователи возбудили уголовное дело.

Спецслужбы уже задержали 11 человек. Спустя время столичный суд арестовал 10 человек. Из них – четверых нападавших, троих пособников, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, а также перечислившего им деньги.

При этом СК РФ уже доказал связь террористов, открывших стрельбу в "Крокус Сити Холле", с украинскими националистами. По версии следователей, исполнителям теракта направляли крупные суммы денег и криптовалюты с Украины, чтобы обвиняемые использовали их при подготовке преступления.

