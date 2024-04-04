Лавров заявил об очевидности украинского следа в теракте в "Крокусе"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что к теракту в "Крокус Сити Холле" очевидно ведет украинский след. Об этом сообщает ТАСС.

"Уже сейчас очевидно, об этом говорится в ходе сообщений о том, как идет расследование, что не обошлось без украинского следа", – сказал Лавров.

В подтверждение своих слов министр напомнил о ранее совершенных Украиной терактах на территории России.

Ранее аналогичное предположение высказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Он указал, что украинские спецслужбы, контролируемые США, могли курировать преступление. В ходе обсуждения трагедии он призвал учесть массовые звонки с территории Украины, адресанты которых давали ложную информацию о минировании зданий в РФ.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 144 человека, пострадал 551 человек, следователи возбудили уголовное дело.

Силовики задержали 11 человек. Позже столичный суд арестовал 10 из них – четверых нападавших, троих пособников, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, а также перечислившего им деньги.

Следователи смогли доказать связь террористов, открывших стрельбу в "Крокус Сити Холле", с украинскими националистами. По данным СК, исполнителям теракта поступали крупные суммы денег и криптовалюты с Украины. Эти средства обвиняемые якобы использовали при подготовке преступления.