Фото: ТАСС/AP/Russian Emergency Ministry Press

Следы теракта в "Крокус Сити Холле" ведут к Украине, которая полностью контролируется США. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.



По его словам, обществу пытаются навязать, что теракт в "Крокусе" совершили радикальные исламисты, в частности члены афганского филиала ИГ (запрещенная в России международная террористическая группировка).

"Однако намного важнее оперативно установить, кто является заказчиком и спонсором этого чудовищного преступления. Его следы ведут к украинским спецслужбам. Но всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США", – цитирует Патрушева РИА Новости.

Секретарь Совбеза РФ уверен, что ИГ и Аль-Каиду (запрещенная в России международная террористическая группировка) создали США. Он также обратил внимание, как сразу после теракта Штаты начали отрицать причастность Украины к его совершению.

Более того, Патрушев счел важным, что после теракта в "Крокусе" с территории Украины начали массово поступать звонки в экстренные службы о минировании зданий в РФ.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате 144 человека погибли, еще 551 пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 11 человек, включая четверых нападавших. Последних отправили в СИЗО до 22 мая, затем суд арестовал еще троих фигурантов дела, а позднее заключил под стражу восьмого подозреваемого.

29 марта суд решил арестовать девятого фигуранта уголовного дела, а 1 апреля в СИЗО был отправлен десятый задержанный.

Владимир Путин, говоря о трагедии, призвал спецслужбы РФ установить не только всех исполнителей, но и бенефициаров теракта. Он также подчеркнул, что допускать распространения ксенофобии и исламофобии после случившегося нельзя.

