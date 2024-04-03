03 апреля, 11:51Происшествия
Секретарь Совбеза РФ заявил о причастности Украины к теракту в "Крокусе"
Фото: ТАСС/AP/Russian Emergency Ministry Press
Следы теракта в "Крокус Сити Холле" ведут к Украине, которая полностью контролируется США. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
По его словам, обществу пытаются навязать, что теракт в "Крокусе" совершили радикальные исламисты, в частности члены афганского филиала ИГ (запрещенная в России международная террористическая группировка).
"Однако намного важнее оперативно установить, кто является заказчиком и спонсором этого чудовищного преступления. Его следы ведут к украинским спецслужбам. Но всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США", – цитирует Патрушева РИА Новости.
Секретарь Совбеза РФ уверен, что ИГ и Аль-Каиду (запрещенная в России международная террористическая группировка) создали США. Он также обратил внимание, как сразу после теракта Штаты начали отрицать причастность Украины к его совершению.
Более того, Патрушев счел важным, что после теракта в "Крокусе" с территории Украины начали массово поступать звонки в экстренные службы о минировании зданий в РФ.
Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате 144 человека погибли, еще 551 пострадал.
Сотрудники правоохранительных органов задержали 11 человек, включая четверых нападавших. Последних отправили в СИЗО до 22 мая, затем суд арестовал еще троих фигурантов дела, а позднее заключил под стражу восьмого подозреваемого.
29 марта суд решил арестовать девятого фигуранта уголовного дела, а 1 апреля в СИЗО был отправлен десятый задержанный.
Владимир Путин, говоря о трагедии, призвал спецслужбы РФ установить не только всех исполнителей, но и бенефициаров теракта. Он также подчеркнул, что допускать распространения ксенофобии и исламофобии после случившегося нельзя.
Следы теракта в "Крокусе" ведут к спецслужбам Украины, а их контролируют США – Патрушев