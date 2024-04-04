ФСБ задержала еще троих пособников теракта в "Крокусе"

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Москве, Омске и Екатеринбурге троих пособников теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В Москве, Екатеринбурге, Омске задержаны гражданин России и два иностранных гражданина – все выходцы из Центрально-Азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта 2024 года в комплексе "Крокус Сити Холл", – приводит заявление ведомства ТАСС.

Специалистам удалось установить, что двое из задержанных переводили деньги на покупку оружия и транспорта, которые использовались при теракте. Третий же человек якобы участвовал в вербовке и финансировании пособников террористов.

На кадрах допроса, которые обнародовала ФСБ, пособники признались, что их задержали за соучастие в теракте. Подобным образом они ответили на вопрос о том, знают ли они о причинах ареста.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 144 человека, пострадал 551 гражданин. Следователи возбудили уголовное дело.

Силовики задержали 11 человек. Позже столичный суд арестовал десятерых причастных – четверых нападавших, троих пособников, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, а также перечислившего им деньги.

Следователи смогли доказать связь террористов, открывших стрельбу в "Крокус Сити Холле", с украинскими националистами. По данным СК, исполнителям теракта поступали крупные суммы денег и криптовалюты с Украины. Эти средства обвиняемые якобы использовали при подготовке преступления.

