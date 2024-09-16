Француз Винатье полностью признал вину в нарушении правил деятельности иноагента

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Лоран Винатье внесен в реестр иноагентов в России)

Гражданин Франции Лоран Винатье (внесен в реестр иноагентов в России) в полном объеме признал вину в уклонении от исполнения закона об иностранных агентах. Об этом сообщает ТАСС из Замоскворецкого суда Москвы.

При этом суд будет рассматривать дело Винатье в особом порядке, удовлетворив ходатайство стороны защиты. Таким образом, разбирательство пройдет без анализа и оценки доказательств, полученных по данному делу.

При этом Винатье не смогут назначить наказание, превышающее две трети от максимального срока, который по статье об уклонении от исполнения закона об иноагентах составляет 5 лет колонии.

Винатье задержали в Москве в начале июня по подозрению в сборе сведений в области военной деятельности РФ. По версии следствия, он занимался сбором информации на протяжении нескольких лет. Его интересовали данные, которые могли быть использованы против безопасности России.

После этого суд отправил его в СИЗО. Тогда француз признал вину в сборе сведений о российской военной деятельности. В середине августа следователи завершили расследование дела Винатье.

