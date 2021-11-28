В США не видят признаков проникновения "Омикрон"-штамма ковида в страну

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Директор Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз заявил, что в стране не располагают свидетельствами о появлении штамма "Омикрон". Об этом сообщают РИА Новости.

"Мы не располагаем свидетельствами того, что это так", – заявил специалист в ответ на вопрос журналистов о появлении нового варианта коронавируса в США.

По словам Коллинза, есть основания полагать, что существующие вакцины могут защитить от "Омикрон"-штамма коронавируса. Полноценный анализ будет завершен через две-три недели.

О появлении нового штамма коронавируса сообщили британские ученые. Они рассказали, что новый вариант имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

Врачи в ЮАР на данный момент отмечают высокую скорость распространения "Омикрон"-штамма коронавируса среди молодых людей до 30 лет. Одним из ключевых симптомов заражения специалисты называют повышенное чувство усталости.