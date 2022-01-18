Шведских детей запугали видеороликами о войне с Россией – СМИ

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Фото: depositphotos/choreograph
Дети в Швеции стали обращаться к специалистам с жалобами на страх перед войной с Россией. Об этом сообщает шведская газета Dagens Nyheter.
По информации издания, причиной стали видеоролики в TikTok с разговорами о якобы российском вторжении. Отмечается, что в соцсети фигурируют ролики с призывами запасаться едой и теплой одеждой, видео подписывают фразами: "вот планы России после вторжения", "грядет война" и "Россия будет бомбить Швецию".
По словам социального работника Марие Ангселль, слова которой приводит газета, шведские дети встревожены после соответствующего контента в TikTok. При этом отмечается, что алгоритмы соцсети предлагают пользователю видео именно той тематики, по которой он много смотрел ранее.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что вторжение России на Украину начнется в середине января – февраля. По ее словам, власти Соединенных Штатов обеспокоены по этому поводу. При этом представитель американской администрации не привела никаких доказательств сказанного.
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