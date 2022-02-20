Израиль с 1 марта упростит правила въезда для туристов

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С 1 марта текущего года Израиль открывает свои границы для туристов, не привитых от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба канцелярии премьер-министра страны.

"В настоящее время ситуация (с коронавирусом. – Прим. ред.) в Израиле оценивается как хорошая. Это результат правильного и гибкого управления. В связи с этим сейчас мы открываемся", – приводятся в сообщении слова главы израильского правительства Нафтали Беннета.

Так, теперь в страну смогут попасть как привитые туристы, так и те, кто вакцинацию от COVID-19 не прошел. Последним придется делать два ПЦР-теста: один перед отлетом, второй – после посадки в Израиле.

В Израиле в настоящее время принимаются сертификаты о вакцинации препаратами, признанными ВОЗ. Люди, привитые российским "Спутником V", также могут попасть в страну, однако им потребуется пройти дополнительную серологическую проверку.

Ранее стало известно, что с 22 февраля правила въезда упростит Австрия. Сейчас в страну могут попасть привитые люди, а также переболевшие COVID-19. Со вторника же границы будут открыты для туристов с отрицательным ПЦР-тестом.

