Израиль с 1 марта упростит правила въезда для туристов

20 февраля, 22:49
Фото: depositphotos/nezek
С 1 марта текущего года Израиль открывает свои границы для туристов, не привитых от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба канцелярии премьер-министра страны.
"В настоящее время ситуация (с коронавирусом. – Прим. ред.) в Израиле оценивается как хорошая. Это результат правильного и гибкого управления. В связи с этим сейчас мы открываемся", – приводятся в сообщении слова главы израильского правительства Нафтали Беннета.
Так, теперь в страну смогут попасть как привитые туристы, так и те, кто вакцинацию от COVID-19 не прошел. Последним придется делать два ПЦР-теста: один перед отлетом, второй – после посадки в Израиле.
В Израиле в настоящее время принимаются сертификаты о вакцинации препаратами, признанными ВОЗ. Люди, привитые российским "Спутником V", также могут попасть в страну, однако им потребуется пройти дополнительную серологическую проверку.
Ранее стало известно, что с 22 февраля правила въезда упростит Австрия. Сейчас в страну могут попасть привитые люди, а также переболевшие COVID-19. Со вторника же границы будут открыты для туристов с отрицательным ПЦР-тестом.
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