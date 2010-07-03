Хозяину толстого кота предложили подарить акции "Аэрофлота"

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Хозяину толстого кота Виктора Михаилу Галину, который нарушил правила перевозки "Аэрофлота", предложили подарить акции авиакомпании.

"Мне поступило предложение, люди предлагают мне подарить акции "Аэрофлота", пока подробности не уточнял, но факт есть. Очень забавная ситуация", – рассказал Галин Агентству "Москва".

В аэропорту Шереметьево кота Виктора отказались пускать в самолет и потребовали сдать в багаж. Дело в том, что он весит около десяти килограммов, а по правилам авиакомпании провозить в ручной клади можно животных до восьми килограммов. Хозяин не захотел сдавать кота в багаж и обманул авиакомпанию – на взвешивании он подменил кота, получил посадочный талон, а потом пронес в самолет своего Виктора.

"Аэрофлот" в итоге лишил пассажира четырехсот тысяч миль, накопленных по программе лояльности. После этого на защиту кота бросились пользователи соцсетей. Подключились и многие компании. Один из дизайнеров предложил даже ребрендинг перевозчика – заменить окрыленный серп и молот изображением кота.

В Facebook распространяются хештеги в поддержку Виктора #БроНеБагаж #ВикторЛетай и баннер с фото летящего кота и подписью "Два килограмма кота – не преступление". Пользователи соцсетей публикуют мемы на эту тему и фотографируют своих питомцев с подписями "Свободу толстым котам!".

В связи с инцидентом Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило ввести единые для всех авиакомпаний нормы перевозки домашних животных. ООП предлагает внести изменения в пункт 143 главы 11 Федеральных авиационных правил "Особенности перевозки некоторых категорий багажа" и разрешить провозить питомцев в переносном контейнере, габариты которого по сумме длины, ширины и высоты не должны превышать 115 сантиметров, а общий вес – 8 килограммов.