Кабмин утвердил список российских программ для обязательной предустановки в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство России утвердило список отечественных программ, которые будут обязательны для предустановки на смартфоны и компьютеры с 2025 года, сообщается на сайте кабмина.

В общей сложности в данный перечень были включены 19 программ. В их числе оказались платежный сервис "Мир", "Госуслуги" и магазин приложений RuStore. Кроме того, обязательными для установки станут поисковик, навигаторы, почтовая служба, программы для доступа к социальным сетям, голосовой помощник и мессенджер.

Вместе с тем для компьютеров и моноблоков предусмотрена предустановка браузера, офисного ПО и антивируса, уточняется в документе. При этом на телевизоры с цифровым блоком управления должны будут устанавливаться 18 программ, к числу которых были отнесены различные видеосервисы, программы для доступа к Интернету и социальным сетям.

Закон об обязательной предустановке российских программ на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, которые продаются в России, начал действовать в апреле 2021 года.

Список конкретных приложений определяется Минцифры. Для предустановки эксперты выбирают самые востребованные, аудитория которых составляет не менее 500 тысяч пользователей в год. Исключение составляют лишь отдельные классы программ.

При этом за пользователями сохраняется право на самостоятельный выбор, какой программой или сервисом они будут пользоваться.

Между тем в мобильном приложении "Моя Москва" появилась возможность оплачивать счета через систему быстрых платежей (СБП). Использование СБП не только даст пользователям возможность делать это без комиссии, но и позволит получать кешбэк. Его размер составит один процент от выплаченной суммы.

Кроме того, на "Госуслугах" могут создать раздел для владельцев домашних животных. В него может быть включен список территорий с площадками для выгула питомцев, услуги по записи в государственные ветеринарные клиники и маркировке животных.