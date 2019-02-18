В Москве изучат способы уменьшить сроки отключения горячей воды

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) изучит новые возможности для сокращения сроков отключения горячей воды в городе. Сегодня в столице продолжительность отключений не превышает 10 дней, при этом до 2011 года воду отключали на две и на три недели.
"МОЭК будет изучать результаты проведенных экспериментов для оценки возможного применения в условиях существующей системы централизованного теплоснабжения Москвы", – передает Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.
В компании добавили, что 10 дней – это обоснованный срок отключения горячей воды без потери качества и надежности теплоэнергетической системы. Отключение горячей необходимо для подготовки коммуникаций к отопительному сезону.
Благодаря кратковременному отключению можно обеспечить надежную работу тепловых станций, магистральных и разводящих тепловых сетей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов, отметили в МОЭК.
Ранее заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис заявил, что в России в скором времени могут сократить сроки отключения горячей воды до трех дней. В рамках проекта "Умный город" планируется оптимизировать процессы управления сетями.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.