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14:26

В Москве изучат способы уменьшить сроки отключения горячей воды

общество город ЖКХ

14:26

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Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) изучит новые возможности для сокращения сроков отключения горячей воды в городе. Сегодня в столице продолжительность отключений не превышает 10 дней, при этом до 2011 года воду отключали на две и на три недели.

"МОЭК будет изучать результаты проведенных экспериментов для оценки возможного применения в условиях существующей системы централизованного теплоснабжения Москвы", – передает Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.

В компании добавили, что 10 дней – это обоснованный срок отключения горячей воды без потери качества и надежности теплоэнергетической системы. Отключение горячей необходимо для подготовки коммуникаций к отопительному сезону.

Благодаря кратковременному отключению можно обеспечить надежную работу тепловых станций, магистральных и разводящих тепловых сетей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов, отметили в МОЭК.

Ранее заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис заявил, что в России в скором времени могут сократить сроки отключения горячей воды до трех дней. В рамках проекта "Умный город" планируется оптимизировать процессы управления сетями.

общество город ЖКХ

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