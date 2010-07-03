Температура воздуха в Москве поднимется до 26 градусов в понедельник

Днем в понедельник в столичном регионе потеплеет до 24–26 градусов, в ночь на вторник температура опустится до 11–13 градусов, сообщает Гидрометцентр РФ.
Ожидается переменная облачность, без осадков. Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 746 миллиметров ртутного столба.
В Подмосковье дневная температура будет колебаться в пределах 21–26 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до 8–13 градусов.
На 6 мая в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за высокого риска возникновения пожаров.
По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, 7 мая в Москве ожидается жаркая июльская погода. 8 мая столбики термометров опустятся до 17–19 градусов. 9 мая погода останется такой же, не исключены небольшой дождь и облачность.
Ранее сообщалось, что в связи с установившейся теплой погодой с понедельника в Москве начнут отключать отопление. Отключение проходит поэтапно: сначала – в промышленных, административных, жилых зданиях, затем – в школах и детских садах, в больницах и поликлиниках.
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