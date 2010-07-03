Высокая пожароопасность сохранится в Москве 6 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Синоптики продлили желтый уровень погодной опасности в столичном регионе на 6 мая из-за высокой пожароопасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Южный, юго-восточный будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Воздух в Москве прогреется до 24–26 градусов.

Такая же погода прогнозируется во вторник. К среде немного похолодает, пройдет дождь, ветер подует сильнее. К 9 Мая ветер должен ослабеть, столбики термометров вновь поднимутся. Однако облачность и небольшие дожди сохранятся.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина ранее рассказала, что ко Дню Победы в Москве может потеплеть до 26 градусов. Кратковременные дожди при этом не исключались.