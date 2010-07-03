Жаркую июльскую погоду прогнозируют в Москве 6 и 7 мая

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Жаркая июльская погода ожидается в столице 6 и 7 мая, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура воздуха в эти составит около 25 градусов, передает его слова ТАСС. Вильфанд уточнил, что возможны небольшие осадки, но сильных дождей не прогнозируется.

8 мая столбики термометров опустятся до 17–19 градусов. 9 мая погода останется такой же, не исключены небольшой дождь и облачность, отметил научный руководитель Гидрометцентра. Атмосферное давление в начале недели будет около или чуть ниже нормы, добавил синоптик.

На 6 мая также продлен желтый уровень погодной опасности из-за высокой вероятности пожаров.

В связи с установившейся теплой погодой с понедельника в Москве начнут отключать отопление. Отключение проходит поэтапно: сначала – в промышленных, административных, жилых зданиях, затем – в школах и детских садах, в больницах и поликлиниках. Заммэра столицы Петр Бирюков напомнил, что отопительный сезон завершается при среднесуточной температуре воздуха выше +8 градусов в течение пяти суток с тенденцией к повышению.