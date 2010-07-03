Москвичей предупредили о грозе с сильным ветром

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителям столичного региона посоветовали не ставить машины у деревьев и обходить рекламные щиты. До конца дня в Москве ожидается гроза с сильным ветром, сообщает городской главк МЧС.

Согласно прогнозам, ухудшение погоды начнется с юго-западных районов Подмосковья и ТиНАО. Затем гроза с дождем сместится на северо-восток. При этом порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.

Спасатели рекомендовали москвичам держаться подальше от электропроводки и антенн.

Между тем, 6 и 7 мая в городе будет по-летнему жарко. Термометры покажут около 25 градусов выше нуля. Не исключены небольшие осадки, но сильных дождей не прогнозируется.

В понедельник в регионе сохранится высокая пожароопасность. Метеорологи прогнозируют переменную облачность и ветер с порывами до 10 метров в секунду.

