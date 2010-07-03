Синоптики зафиксировали в Москве самый теплый день года

Воздух на опорной столичной метеостанции на ВДНХ в минувший понедельник, 6 мая, разогрелся до 24,6 градуса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро.
"Вчера был зафиксирован самый теплый день с начала 2019 года. Предыдущий максимум температуры установлен 27 апреля, он составлял 24,5 градуса", – сказал собеседник агентства во вторник.
7 мая синоптики прогнозируют температуру в 26 градусов. Это станет новым максимумом 2019 года. Они отмечают, что абсолютный рекорд для этого дня был установлен в 1967 году: тогда в Москве было зафиксировано 29,2 градуса.
Теплая погода ожидает москвичей 7 мая
Ранее Гидрометцентр заявил, что в Москве установилась теплая летняя погода и суточная температура всю неделю будет выше климатической нормы примерно на 5 градусов.
В начале недели будет сухо. После среды могут начаться дожди с грозами и шквалистым ветром. При этом в московском регионе сегодня пока действует "желтый" уровень погодной опасности из-за высокой пожароопасности.
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