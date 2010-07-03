В Москве и области продлен желтый уровень погодной опасности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве и Подмосковье продлен желтый уровень погодной опасности из-за высокой вероятности пожаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 6 и 7 мая погодой в столице будет управлять антициклон, который принесет в город теплую и сухую погоду. Максимальная температура воздуха достигнет 25 градусов тепла, что существенно выше нормы.

Начиная с 8 мая температура воздуха в городе придет в майскую норму. Днем в городе будет около +20 градусов. При этом возможны кратковременные дожди, которые местами будут сопровождаться грозами и порывистым ветром.