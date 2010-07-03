Воздух в Москве прогреется до 25 градусов во вторник

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Переменная облачность без осадков и до 25 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 7 мая.

Как сообщает портал "Метеоновости", столичный регион будет находиться в теплой воздушной массе.

Будет дуть южный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха около 25 процентов.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что 8 мая в столице пройдут дожди с грозами и усилится шквалистый ветер.