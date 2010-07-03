Температура в Москве достигла рекордной отметки

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Температура воздуха в Москве 7 мая поднялась до +24,8 градуса, что стало самым высоким значением с начала 2019 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы.

"Предыдущий температурный максимум с начала года в Москве был зафиксирован накануне в понедельник – 24,6 градуса", – сказал собеседник агентства.

При этом отмечается, что абсолютный рекорд для 7 мая был зафиксирован в 1967 году. Тогда температура воздуха в городе поднялась до +29,2 градуса.

Ранее Гидрометцентр заявил, что в Москве установилась теплая летняя погода и суточная температура всю неделю будет выше климатической нормы.

При этом синоптики отмечают, что уже со среды могут начаться дожди с грозами и шквалистым ветром. В связи с этим в московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности.