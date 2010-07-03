Затруднено движение транспорта в сторону области

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта на вылетных магистралях в сторону области затруднено. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) это связывают с неблагоприятными погодными условиями и выезжающими за город людьми, сообщает РИА Новости.

Сложнее всего дорожная обстановка на Ленинградском и Каширском шоссе, проспекте Маршала Жукова, на Волоколамском и Варшавском шоссе.

В целом дорожную ситуацию в столице оценивают в 5 баллов.

Вечером в среду на Москву обрушился сильный дождь с грозой. В МЧС предупредили о ветре с порывами 13–18 метров в секунду, и рекомендовали москвичам быть осторожнее.

Пешеходам нужно обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Автомобилистам не следует парковать машины вблизи шатких конструкций.

Из-за непогоды службы ГУП "Мосоводсоток" переведены на усиленный режим работы. Для предотвращения скопления воды в низинных местах задействовано более 280 бригад.