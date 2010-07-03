МЧС предупредило о грозе и ветре в столице 9 мая

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В столице 9 мая в течение дня ожидаются гроза и сильный ветер, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

По прогнозам синоптиков, до 21:00 в городе ожидается кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду.

8 мая в Москве выпало более четверти месячной нормы осадков. К 21:00 на метеостанции ВДНХ было зафиксировано 13 миллиметров осадков при месячной норме для мая в 48 миллиметров.

Из-за непогоды "Мосоводсоток" был переведен на усиленный режим работы. Для предотвращения скопления воды в низинных местах задействовали более 280 бригад.