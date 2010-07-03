В столичном регионе ожидаются облачность и кратковременные дожди

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Синоптики рассказали о погоде, которая ожидает москвичей в пятницу, 10 мая. На портале "Метеоновости" говорится, что столица остается под влиянием атмосферных фронтов – из-за этого ожидаются переменная облачность, кратковременные дожди и до 22 градусов тепла.

"Максимальная температура воздуха – плюс 20-22 градуса, по области – от 17 до 22 градусов тепла. Юго-восточный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, а при грозе его порывы могут достигнуть 15 метров в секунду", – указано в прогнозе.

Атмосферное давление останется в пределах нормы – 748 миллиметров ртутного столба.

Накануне град, ливень и сильный ветер обрушились на Москву. Атлантический циклон накрыл столицу точно по расписанию, как и обещали синоптики. Огромная туча пришла с юго-запада. За считанные минуты на город вылилась чуть ли не месячная норма дождя. Порывы ветра достигали 22 метров в секунду.

Между тем температура воздуха в столичном регионе в ближайшие дни приблизится к июньским значениям. Погода объявлена потенциально опасной в связи с ветром и грозами.

