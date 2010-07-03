В столичном регионе ожидаются облачность и кратковременные дожди

Синоптики рассказали о погоде, которая ожидает москвичей в пятницу, 10 мая. На портале "Метеоновости" говорится, что столица остается под влиянием атмосферных фронтов – из-за этого ожидаются переменная облачность, кратковременные дожди и до 22 градусов тепла.
"Максимальная температура воздуха – плюс 20-22 градуса, по области – от 17 до 22 градусов тепла. Юго-восточный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, а при грозе его порывы могут достигнуть 15 метров в секунду", – указано в прогнозе.
Атмосферное давление останется в пределах нормы – 748 миллиметров ртутного столба.
Накануне град, ливень и сильный ветер обрушились на Москву. Атлантический циклон накрыл столицу точно по расписанию, как и обещали синоптики. Огромная туча пришла с юго-запада. За считанные минуты на город вылилась чуть ли не месячная норма дождя. Порывы ветра достигали 22 метров в секунду.
Между тем температура воздуха в столичном регионе в ближайшие дни приблизится к июньским значениям. Погода объявлена потенциально опасной в связи с ветром и грозами.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.