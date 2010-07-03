Жителей столицы предупредили о грозе и сильном ветре

Гроза с порывистым ветром ждут москвичей 11 мая. При этом воздух прогреется до 23 градусов, сообщает Гидрометцентр.
На территории столичного региона установлен желтый уровень погодной опасности. По данным метеорологов, порывы ветра могут достигнуть 18 метров в секунду.
В ночь на воскресенье столбики термометра покажут 11 градусов выше нуля, а ветер заметно ослабеет.
Согласно прогнозам, 12 мая в Москве будет облачно с прояснениями. Не исключены кратковременные дожди. Температура воздуха останется на уровне 21–23 градусов выше нуля.
Ранее горожан призвали быть внимательными из-за прогнозируемых метеоусловий. Пешеходам посоветовали обходить шаткие конструкции и сторониться деревьев. А вот водителям стоит парковаться в предназначенных для этого местах и соблюдать дистанцию и скоростной режим.
9 мая атлантический циклон принес до трети месячной нормы осадков. С четверга по пятницу в городе выпало от 13 до 20 миллиметров осадков.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.