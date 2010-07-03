Жителей столицы предупредили о грозе и сильном ветре

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Гроза с порывистым ветром ждут москвичей 11 мая. При этом воздух прогреется до 23 градусов, сообщает Гидрометцентр.

На территории столичного региона установлен желтый уровень погодной опасности. По данным метеорологов, порывы ветра могут достигнуть 18 метров в секунду.

В ночь на воскресенье столбики термометра покажут 11 градусов выше нуля, а ветер заметно ослабеет.

Согласно прогнозам, 12 мая в Москве будет облачно с прояснениями. Не исключены кратковременные дожди. Температура воздуха останется на уровне 21–23 градусов выше нуля.

Ранее горожан призвали быть внимательными из-за прогнозируемых метеоусловий. Пешеходам посоветовали обходить шаткие конструкции и сторониться деревьев. А вот водителям стоит парковаться в предназначенных для этого местах и соблюдать дистанцию и скоростной режим.

9 мая атлантический циклон принес до трети месячной нормы осадков. С четверга по пятницу в городе выпало от 13 до 20 миллиметров осадков.

