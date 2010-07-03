Москвичей предупреждают о грозе и порывистом ветре 11 мая

Дождь с грозой и сильный ветер ожидается в столице 11 мая, сообщает Гидрометцентр России.
Ночью столбики термометров покажут 9–11 градусов тепла, днем воздух прогреется до 21–23 градусов, что соответствует летним значениям. Ситуацию усугубит ветер с порывами до 18 метров в секунду.
Ранее синоптики объявили желтый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий. Москвичей призвали быть внимательными из-за прогнозируемых метеоусловий. Следует обходить шаткие конструкциии не прятаться под деревьями. Автомобилистов просят парковаться в предназначенных для этого местах и соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Погода испортилась в столичном регионе накануне. Атлантический циклон принес до трети месячной нормы осадков. По данным центра погоды "Фобос", за прошедшие сутки местами выпало от 13 до 20 миллиметров осадков.
Во время ливня с грозой и ветром в Москве пострадали 12 человек
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