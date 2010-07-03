Погода в Москве в воскресенье будет напоминать сентябрьскую

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Погоду в столице в воскресенье будет определять Балтийский циклон. Синоптики прогнозируют дождь, временами сильный, днем +15…+17 градусов, ночью +10…+13 градусов. Погода больше соответствует концу августа – началу сентября.

"В столице и в Московской области будет облачно, дожди, временами сильные. Температура воздуха в столице днем в воскресение – 15-17 градусов, по области – от 14 до 19 тепла, ветер сохранится юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление останется существенно ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба. С понедельника в городе немного потеплеет. Но лишь на несколько градусов", – рассказал телеканалу Москва 24 ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков.

Летняя жара может вернуться в Москву не раньше второй половины июля.

Ранее сообщалось, что июль в столице в этом году может оказаться холоднее июня. Последний раз горожане сталкивались с такой погодой в 2013 году. Тогда в июне было около 20 градусов, а в июле – около 19 градусов. При этом самые большие контрасты между данными месяцами метеорологи отмечали в 1956 году. Тогда июнь оказался на 5,4 градуса теплее июля.

Всего же, по словам синоптиков, такие скачки в погоде случались за последние 70 лет 15 раз.

