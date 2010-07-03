Среднемесячная температура с начала июля в Москве ниже нормы на 3 градуса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Среднемесячная температура воздуха в столице с начала июля составляет +16,3 градуса, что примерно на 3 градуса ниже климатической нормы, сообщает центр погоды "Фобос".

На следующей неделе температура днем составит около 20 градусов. В пятницу и субботу возможны еще более низкие температуры. Возвращения жары в регионе не стоит ожидать как минимум до середины июля.

Ранее сообщалось, что погода в эти выходные больше соответствует концу августа – началу сентября. По прогнозам, ожидаются дожди и сильный ветер. Это связано с приходом североатлантического циклона.

Таким образом июль в этом году окажется холоднее июня. Последний раз так было шесть лет назад.

В четверг, 4 июля, в Гольяновском проезде на трехлетнего ребенка упало дерево. Малыш, игравший на детской площадке, погиб. За день до этого к врачам обратились еще четыре человека.