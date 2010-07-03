Синоптики рассказали, когда лето вернется в столицу

Погода в течение рабочей недели в Москве существенно не изменится. Лишь во второй половине июля тепло должно вернуться в столицу.
"Температурный фон будет ниже нормы на пару градусов, до конца рабочей недели преобладающая температура днем будет около 20 градусов. В конце рабочей недели, в пятницу и субботу, возможны еще более низкие температуры. Теплые вещи не нужно доставать, но будет не теплее, чем сейчас – 16-18 градусов, свежо", – цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
В воскресенье, 7 июля, в столичном регионе атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50 процентов.
"Во второй половине июля температура довольно часто будет в диапазоне 20-25 градусов, точную дату сейчас трудно сказать", – отметил синоптик.
Ранее сообщалось, что погода в эти выходные больше соответствует концу августа – началу сентября. В ближайшие дни столбики термометров вряд ли дотянут даже до 20 градусов. Также синоптики прогнозируют дожди и сильный ветер – а все из-за североатлантического циклона.
"В столице и в Московской области будет облачно, дожди, временами сильные. Ветер сохранится южный и юго-восточный, 5-10 метров в секунду порывистый, а атмосферное давление останется существенно ниже нормы", – рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков.
Метеорологи отмечают, что июль в этом году окажется холоднее июня. Последний раз так было шесть лет назад.
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