Москвичей предупредили о сильном ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сильный ветер, дождь и гроза ожидаются в Москве в ближайшие часы до конца дня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.

Непогода сохранится с 14:00 до 0:00. Порывы ветра в это время могут достигать 15 метров в секунду.

Переждать стихию рекомендуют в капитальном строении. Находясь на улице, следует избегать рекламных щитов и шатких конструкций.

Грозы резко ухудшают видимость на дороге, так что вспышки молний могут ослепить и спровоцировать ДТП, предупредили в МЧС. Во время грозы также нельзя находиться у водоемов и рыбачить. На среду в городе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что июль в столице окажется холоднее июня с вероятностью 90%. Уже на этой неделе показатели опустятся ниже 20 градусов.

Умеренно прохладная и дождливая погода в европейской части страны будет длиться еще около недели. Август, по его словам, холодным быть не обещает. Показатели будут около нормы.

Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец подчеркнул, что жары не будет до конца июля. На этой неделе показатели будут держаться в районе 20 градусов днем, что уже ниже нормы. А к выходным станет прохладнее, так что температуры окажутся ближе к сентябрьским.

Ночью они могут упасть до 5–10 градусов, а днем поднимутся не выше 12–17. Холоднее всего будет в пятницу и субботу, а в воскресенье немного потеплеет.

Вторая неделя июля в европейской части России будет такой же прохладной, как и первая, констатировал Тишковец. Купальный сезон тоже оказался сорван: температура воды достигает лишь 16–18 градусов.