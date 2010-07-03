Власти Иркутской области объявили 12 июля днем траура

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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал указ об объявлении 12 июля днем траура в регионе. Об этом сообщает "Интерфакс".

Траур объявлен в связи с чрезвычайной ситуацией на территории Иркутской области в результате паводка.

Число погибших в результате наводнения достигло 25 человек. Еще одиннадцать человек числятся без вести пропавшими.

Стихия смыла и разрушила более 3,5 тысячи домов, которые не подлежат восстановлению. Наводнение признано чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Более двух тысяч детей, пострадавших от ЧП, планируется отправить в оздоровительные учреждения страны. Из них 1267 человек госпитализируют на территории Иркутской области, а 1074 ребенка вывезут в другие регионы.

Ученые из Иркутского государственного университета (ИГУ) заявили, что причиной паводков в Иркутской области стали аномальное развитие атмосферных процессов и глобальное изменение климата.

